Rússia critica plano de ação dos EUA no Afeganistão

A Rússia se mostrou cética a respeito da nova estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Afeganistão, e avisou que forças militares não resolverão o conflito.

Nesta quinta-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse que o plano "enfatiza a força" e que "esse caminho não oferece perspectivas". Ao mesmo tempo, Moscou se colocou pronto para cooperar com os EUA e outros países para ajudar a chegar num acordo sobre o Afeganistão.

Nesta semana, Trump reafirmou o compromisso dos EUA na guerra no Afeganistão, que já dura 16 anos. Ele anunciou um plano que inclui o envio de 3.900 forças adicionais para se juntarem às 8.400 tropas que já estão no país. Fonte: Associated Press.

