Rússia critica EUA e Reino Unido por interferirem em questão de Hong Kong

O governo da Rússia criticou os Estados Unidos e o Reino Unido por organizarem uma discussão sobre a situação em Hong Kong no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, no dia 29. "Nós consideramos a situação em Hong Kong uma questão interna da China", afirmou uma porta-voz da chancelaria de Moscou, Maria Zakharova, a repórteres.

A declaração foi veiculada pela agência estatal chinesa Xinhua.

Zakharova disse que ações do tipo minam a soberania da China e representam uma "violação clara" da lei internacional.

O reforço no controle sobre Hong Kong por Pequim tem provocado tensões com o governo do presidente americano, Donald Trump.