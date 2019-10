Rússia: colapso de barragem em mina de ouro deixa 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram após uma barragem em uma pequena mina de ouro siberiana desabar e a água inundar os dormitórios de dois trabalhadores. O Ministério de Emergências disse que sete corpos ainda não foram identificados. O órgão regional da saúde disse que 16 pessoas ficaram feridas.

A barragem não havia sido registrada ou aprovada para uso pela Rostechnadzor, a agência russa de supervisão tecnológica e ecológica, afirmou a agência de notícias Interfax. O colapso ocorreu em um período de fortes chuvas por volta das 6h de sábado do horário local, perto da vila de Shchetinkino, na região de Krasnoyarsk, cerca de 3.400 quilômetros a leste de Moscou.

O presidente do governo regional de Krasnoyarsk, Yuri Lapshin, disse que a "a estrutura hidrotécnica foi construída de maneira improvisada". O Comitê de Investigação do país disse que abriu uma investigação criminal sobre possíveis violações dos regulamentos de segurança no local de trabalho. Fonte: Associated Press.