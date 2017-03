Rússia aguarda progresso em diálogo gestão Trump

O porta-voz do presidente russo Vladirmir Putin demonstrou frustração diante do afastamento entre Moscou e Washington nos dois primeiros meses da gestão Trump. A eleição de Trump, afirmou Dmitry Peskov, elevou as expectativas no Kremlin, já que o presidente americano havia falado bem de Putin e até sugeriu que os laços entre os países pudessem ser estreitados.

Até o momento, não houve sinais de progresso, disse Peskov em entrevista à rede norte-americana de televisão CNN. "Infelizmente, não sabemos quando os diálogos devem começar."

Durante a campanha, as afirmações de Trump sobre a Rússia geraram especulações de que os Estados Unidos removeriam sanções impostas ao país do leste europeu, em virtude da interferência na Ucrânia. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários