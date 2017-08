Rueda assume o Flamengo e estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo

O colombiano Reinaldo Rueda foi apresentado nesta segunda-feira (14) como novo técnico do Flamengo, no Rio, e vai estrear quarta-feira (16) contra o Botafogo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Ele foi campeão da Libertadores no ano passado dirigindo o Atlético Nacional da Colômbia, chegou ao Brasil no domingo (13) e no mesmo dia viu seu novo time perder por 2x0, para o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo campeonato brasileiro.

O novo técnico substitui Zé Ricardo, demitido após a derrota para o Vitória, também por 2x0, há dez dias, na Ilha do Urubu, estádio rubronegro na Ilha do Governador, zona norte do Rio. O flamengo, desde então, caiu para o 7º lugar da Série A, com 29 pontos, fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da América.

O Flamengo apostou no currículo de Rueda, que conquistou a Libertadores dirigindo o Atlético Nacional da Colômbia, além de títulos colombianos e de ter classificado a seleção de Honduras para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a do Equador para a de 2014, no Brasil.

De acordo com nota oficial do Flamengo, Rueda, de 60 anos, “transformou o Atlético em uma máquina de vencer”, com 143 jogos, obtendo 82 vitórias, 37 empates e 24 derrotas, nos quais seu time marcou 238 gols. Rueda levou para o clube dois assistentes colombianos e assinou contrato até o fim de 2018.

Rueda está cotado para ser o próximo técnico da seleção colombiana, em substituição ao argentino José Pekerman, cujo contrato termina em julho de 2018. Ele é o 11º técnico contratado em cinco anos pela atual diretoria rubronegra. Dos outros dez, nove foram demitidos antes do término do contrato e um, Murici Ramalho, pediu demissão por motivo de saúde. A lista é a seguinte: Dorival Júnior, Jorginho, Mano Menezes, Jayme de Almeida, Ney Franco, Vanderlei Luxemburgo, Cristóvão Borges, Osvaldo de Oliveira, Murici Ramalho e Zé Ricardo.

Pelo campeonato brasileiro, nesta segunda-feira (14), em jogo da 20ª rodada, Santos e Fluminense empataram em 0 x 0 no Pacaembu, em São Paulo. Com o resultado, o Santos permanece em terceiro lugar, com 36 pontos, e o Fluminense fica na décima colocação, com 27. O líder é o Corinthians, com 47 pontos.





