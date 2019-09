Ruas do Centro ganharão recapeamento, arborização e nova iluminação

O projeto prevê intervenções de acessibilidade, arborização e nova iluminação neste perímetro - Foto: Divulgação

Uma cidade desenvolvida merece uma área central bonita, arborizada e acessível. Com esse olhar, a Prefeitura Municipal, através do Programa Reviva Campo Grande, começa a desenhar um novo centro. Depois que a Rua 14 de Julho for entregue, em 29 de Novembro de 2019, uma área ainda maior será requalificada.

Em nova etapa do Reviva Centro, a Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 45 milhões para executar 18 quilômetros de recapeamento no quadrilátero formado pelas ruas Fernando Correa da Costa, Pedro Celestino, Mato Grosso e Calógeras. O projeto prevê intervenções de acessibilidade, arborização e nova iluminação neste perímetro. A previsão é que as obras sejam iniciadas em março .

Até a primeira semana de dezembro, o Consórcio Campo Grande, vencedor da licitação, terá de apresentar o projeto executivo que contará com subsídios de engenheiros e arquitetos da Prefeitura. Três ruas (Barão de Branco, Dom Aquino e Cândido Mariano) serão recapeadas desde a Rua 25 de Dezembro. A Barão e a Dom Aquino receberão asfalto novo até a Rua Joaquim Nabuco, no entorno da antiga rodoviária. A Cândido Mariano terá o pavimento refeito da 25 de Dezembro até a Cabeça de Boi, na Avenida Noroeste.

Serão recapeadas, entre a Rua Pedro Celestino e a Avenida Calógeras, as ruas 26 de Agosto, Barão de Melgaço, 7 de Setembro, 15 de Novembro, Maracaju, Antônio Maria Coelho e Mato Grosso. Também receberão asfalto novo neste quadrilátero a Pedro Celestino e Padre Crippa, a Travessa Mace e a Rua do Padre.

A Rua 13 de Maio será recapeada desde a Avenida Fernando Correa da Costa até a Julio Dittimar. No outro extremo , a rua será recapeada a partir de outubro entre as avenidas Consolação e Fernando Correa da Costa. A Rui Barbosa e a Avenida Calógeras, que terão corredor de ônibus, serão recapeadas em toda a extensão.

O projeto prevê também sinalização viária, paisagismo, instalação de mobiliário urbano, nova iluminação, até padronização de calçadas, inclusive com adoção de piso tátil contínuo. Seguindo a proposta da Rua 14 de Julho, as transversais também vão receber equipamentos urbanos como conjuntos de lixeiras, bancos e bicicletários, além do plantio de mais de 800 árvores.

Outros trechos

Outros trechos destas ruas, onde haverá troca da rede de água, serão recapeados. A Antônio Maria Coelho (entre a Avenida América e a Avenida Ernesto Geisel e da Rua 25 de Dezembro e a Ceará). A 26 de Agosto será recapeada desde a Joaquim Dornelas até a Ernesto Geisel.

Em 2020, será recapeada a 7 de Setembro (entre José Antônio e Bahia); 15 de Novembro (da Ceará até a Rua José Antonio); Dom Aquino (da Joaquim Nabuco até a Avenida Duque de Caxias) ;a Barão(da Joaquim Nabuco até a João Rosa Pires) e Maracaju (da João Crippa até a 25 de Dezembro).