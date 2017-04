Ruas da região da Luz são bloqueadas para a festa de Santo Expedito

O Comando de Trânsito da Polícia Militar (PM) interditou algumas ruas na Luz, na região central de São Paulo, nesta quarta-feira, 19, para as comemorações do Dia de Santo Expedito, conhecido como santo das causas urgentes.

As interdições ocorrem entre as Ruas Alfredo Maia e Doutor Jorge Miranda; João Teodoro e Guilherme Maw; e Avenida Cantareira e a Rua Jorge Miranda. As vias serão liberadas somente às 20h, após a realização da procissão de Santo Expedito. Os motoristas que estiverem na Avenida Tiradentes com destino à Rua da Cantareira devem trafegar por vias alternativas.

Muitos fiéis são esperados ao longo do dia na Capela Militar de Santo Expedito para missas e a procissão.

A Polícia Militar acompanha a movimentação dos fiéis e o trânsito na região central da capital paulista.

