Roupas, carteiras e cintos são as opções mais procuradas para o Dia dos Pais

Sondagem realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), em parceria com o Sebrae/MS, entre os dias 07 e 10 de agosto, aponta que 39% dos empresários pesquisados (64) de Campo Grande estão realizando ou irão realizar promoções nesta semana que antecede o Dia dos Pais, promoções essas que podem chegar a 70% de desconto.



No que se refere ao produto (design, qualidade e diferencial), a aposta pode estar em kits pai e filho (roupas, calçados, canecas), cestas de perfumes, pós barba e kit churrasco. A economista do IPF-MS, Daniela Teixeira Dias, explica que o objetivo do levantamento é identificar estratégias empresariais e outras possíveis opções de presentes que fossem ao encontro das necessidades dos clientes.



A sondagem apontou ainda que independente do perfil dos possíveis clientes, como idade e renda, as opções de presentes convencionais e alternativos são bem próximas. "Sobre as formas de pagamento e gastos, a propensão para utilização do cartão de crédito e de maiores gastos tenderão a se concentrarem para aqueles entre 18 e 29 anos", explica a economista.



De acordo com a pesquisa do IPF-MS e Sebrae/MS, de intenção de consumo e comemoração para o Dia dos Pais em Campo Grande, divulgada no dia 01 de agosto, estão na lista de presentes prediletos: roupas (37,50%), carteiras/cintos (15,63%) e perfumes (16,88%). Dentre os elementos levados em consideração no momento da compra estão o produto (32,04%), o preço (32,93%) e a divulgação (19,76%).

