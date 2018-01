Rouhani diz que população continuará a apoiar governo do Irã

A fala de Rouhani foi feita durante visita do presidente ao mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini, o fundador da República Islâmica - Foto: Diário do Grande ABC

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta quarta-feira que a população do país vai continuar a apoiar o regime da República Islâmica, apesar da pressão da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos.

O comentário dele foi feito horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o povo americano apoia a luta dos iranianos contra o establishment e que a República Islâmica é uma "ditadura corrupta".

A fala de Rouhani foi feita durante visita do presidente ao mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini, o fundador da República Islâmica. "A nação iraniana jamais vai abandonar o legado do imã Khomeini: islamismo e republicanismo. O regresso é impossível", afirmou o presidente, em discurso exibido na TV estatal. Fonte: Associated Press.