Roubos e latrocínios aumentam em março no Estado de SP

O número de roubos e latrocínios no Estado de São Paulo aumentou no mês de março em relação ao mesmo período do ano passado. Os roubos tiveram alta de 2,88%, de 29.407 casos para 30.253 no período. Também há aumento no trimestre em relação a 2016, de 1,60%.

Já os casos de latrocínio tiveram alta de 19,23% no mês, de 26 para 31, e 35% no trimestre, de 77 para 104 casos. Houve aumento ainda nas notificações de casos de estupro - de 909 para 978, alta de 7,59% no mês. Já em relação ao trimestre, o aumento desse tipo de crime foi de 7,45%.

O secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, destacou que houve queda no número de homicídios dolosos - de 309 para 301, diminuição de 2,59%, o menor número na série histórica desde 2001. Já no trimestre, a queda foi de 1,35%, de 890 para 878.

Apesar dessa diminuição, o número de vítimas de homicídio aumentou, fenômeno atribuído às chacinas que ocorreram neste ano, segundo o secretário. Houve 320 vítimas em março, ante 318 no mesmo período em 2016. Já para o trimestre, o aumento foi de 2,73% - de 917 para 942, 25 casos a mais.

