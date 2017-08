Marquinhos Trad destaca parceria com as empresas que aderiram ao Propam para conservação da nova rotatória

Na manhã desta quarta-feira (16), o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado da diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingues, assinou e entregou adesão de homenagens para empresas parceiras do Propam (Programa de Parceira Municipal) do canteiro de obras de requalificação viária da rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins.

Na ocasião o prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria com as empresas que aderiram ao Propam para conservação da rotatória da Avenida Mato Groso com a Avenida Nelly Martins.

“Agrademos a empresa que é parceira do Propam e da empresa Pontal que cederam as gramas sem custo nenhum para a prefeitura”, disse o prefeito Marquinhos Trad ao assinar o contrato com as empresas parceiras.

Empresas como Pontal da Grama Ltda, Brasil House Soluções imobiliárias Ltda, F. Momm Centro Automotivo Ltda e Casa de Semente Comércio e Serviço Ltda serão as responsáveis pela manutenção paisagística do local.

Coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o Propam tem como objetivo estabelecer parceria com empresas, instituições ou pessoas físicas com objetivo de conservar e revitalizar espaços públicos do município.

A assessora de parcerias da Planurb, Luciana Figueiredo, informa que atualmente são 103 áreas públicas: praças, canteiros, rotatórias, áreas verdes e parques da cidade, adotadas por parceiros de diferentes seguimentos. “Quem adota um espaço público ajuda na preservação e melhoria de espaços. Os locais adotados são identificados com placas, dependendo do tamanho da área, de acordo com padrões fornecidos pela Planurb”, lembra.

O representante da empresa Pontal da Grama Ltda, Alexandre Augusto Miranda, acredita que a parceria estabelecida entre empresas e o poder público é fundamental na melhoria da qualidade de vida da população.

“A adoção destes espaços públicos, seja próximo das nossas casas ou empresas, melhorando o aspecto da nossa cidade, deixa esses lugares mais bonitos e melhores para toda sociedade”, opinou.

O proprietário da empresa Casa da Semente Comércio e Serviços, Cristino da Silva, disse que essa é a sua primeira experiência como parceiro da Planurb por meio do Propam, e avalia a parceria como muito positiva.

“Acredito que todas as empresas devem demonstrar sua responsabilidade social, e assim associa-se a uma causa. Depois é só abraçar o compromisso em conversar, limpar, realizar pequenos reparos, promover vigilância no local, preservar as espécies vegetais existentes, buscando melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas do local”, acrescenta.

A Planurb informa que ainda há espaços públicos disponíveis para serem adotados.

Para participar do Propam, o interessado deve apresentar a Planurb uma solicitação contendo informações sobre a área que deseja adotar, acompanhada da documentação do proponente, conforme relação disponibilizada pela Planurb, e da proposta paisagística, ou solicitar a equipe da Planurb para elaborar um estudo paisagístico para a área. Mais informações pelo contato (67) 3342-8822 ou ainda pelo e-mail: propam.planurb@gmail.com

Veja Também

Comentários