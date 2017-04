Rosenstein é confirmado vice-procurador-geral dos EUA pelo Senado

O Senado dos Estados Unidos confirmou o nome de Rod Rosenstein como vice-procurador-geral nesta terça-feira. Com isso, o procurador federal que já trabalhou tanto para republicanos quanto para democratas estará encarregado da investigação do Departamento de Justiça sobre a suposta influência da Rússia na eleição presidencial de 2016 e sobre qualquer laço entre Moscou e a campanha do presidente americano, Donald Trump.

Rosenstein obteve o voto da maioria dos democratas do Senado, com apenas seis votos contrários. Alguns democratas haviam dito que não o apoiariam a menos que ele se comprometesse a nomear um procurador independente para liderar a investigação sobre a Rússia. Rosenstein disse que não poderia fazer promessas antes de estar no posto e ser totalmente informado sobre a investigação.

No mês passado, o procurador-geral, Jeff Sessions, se afastou da investigação, deixando o vice a cargo dessas decisões. A decisão de Sessions ocorreu após a divulgação da notícia de que ele se reuniu com o embaixador russo durante a campanha, o que entraria em contradição com sua fala no Senado durante a audiência de confirmação.

Também nesta terça-feira, a Casa Branca nomeou o general reformado da Marinha Randolph Alles como o novo diretor do Serviço Secreto. Ele será mais um dos generais reformados a ocupar postos importantes no governo Trump. Alles se reportará ao secretário de Segurança Interna, John Kelly, outro general reformado da Marinha. Fonte: Dow Jones Newswires.

