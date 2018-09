Roseann Kennedy entrevista revelação do humor Jefferson Schroeder

Divulgação/ TV Brasil/Agência Brasil

Em cartaz no filme Crô em Família, na pele de Geni, o ator Jefferson Schroeder vê a consolidação de sua carreira acontecer. O catarinense de 31 anos cria personagens com vozes curiosas e posta os vídeos nas redes sociais. Um dos mais famosos é interpretando Kate Brien, que viralizou e foi parar no exterior.

A atuação agradou tanto o meio artístico e os internautas que, recentemente, Schroeder, participou de um quadro do ator Fábio Porchat, no Porta dos Fundos. Jefferson recebeu a equipe do Conversa com Roseann Kennedy e contou detalhes da carreira. No bate-papo, revelou que por vezes se “irrita” com a fama. “Me sinto invadido. Eu sou muito reservado, e a fama faz de você um produto. Eu me irrito”, diz.

Jefferson tem cerca de 400 mil seguidores no Instagram. Perfeccionista, relata que se desdobra para lidar com as críticas dos internautas. “Eu não consigo ainda, mas pretendo me desligar um pouco de alguns comentários. Às vezes respondo ou vou no inbox da pessoa, tento resolver para não ficar mal”, afirma. Nessa conversa, ele relata casos de fãs que extrapolam na tentativa de aproximação.

Schroeder, que mora no Rio de Janeiro desde os 16 anos, já pensou em ser arquiteto, ilustrador, construir jogos eletrônicos e até em estudar parapsicologia, mas é como ator que está se realizando profissionalmente. “Ator, para mim, engloba muito destas esferas”, observa. Hoje, além de escrever, dublar e encenar, Schroeder desenha. Ele, no entanto, rejeita o rótulo de hiperativo. “Sou agitado. Sempre admirei pessoas que trabalham muito”, resume.

No cinema, Jefferson também já atuou nos filmes Minha Mãe É uma Peça e Vestido pra Casar. Neste ano, o artista levou aos palcos a peça A Produtora e a Gaivota, na qual interpreta Meire Sabatine, que é uma produtora picareta e cômica. “Meire odeia teatro, odeia o texto e tem que contar a história para a plateia”, detalha. O ator anuncia que prepara um projeto para levar ao público um monólogo que conterá as vozes de todos os personagens já criados por ele.

A entrevista com Jefferson Schroeder vai ao ar nesta segunda-feira (24), às 21h15, na TV Brasil.