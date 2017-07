Roseann Kennedy entrevista escritor João Almino nesta segunda

O diplomata e escritor João Almino, que toma posse na Academia Brasileira de Letras (ABL) no próximo dia (2 8) é o entrevistado do Conversa com Roseann Kennedy desta segunda-feira (24). Eleito por unanimidade para ocupar a cadeira 22, que foi do médico Ivo Pitanguy, o novo imortal fala sobre a entrada na ABL, da inspiração para os seus livros e da busca constante pela inovação.

Almino publicou seis romances bem recebidos pela crítica, entre eles, Ideias para onde passar o fim do mundo (1987), As cinco estações do amor (2001), que venceu o Prêmio Casa de Las Américas, e Cidade livre (2010), finalista dos prêmios Jabuti e Portugal-Telecom.

Ele também escreveu ensaios literários e filosóficos. Seus livros de ficção foram traduzidos para o inglês, francês, espanhol, italiano e outros idiomas. O sétimo romance de João Almino está pronto e deve chegar às livrarias até o fim do ano.

Como diplomata, viveu em diversas partes do mundo. Nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1950, afirma a presença do Nordeste em sua obra, mas a maioria das histórias que cria é ambientada na capital federal.

“Eu pensei que ao situar as histórias em Brasília não deixaria de fora nada do que queria escrever sobre o Nordeste,” explica. Muitos de seus personagens são nordestinos que vieram ganhar a vida no Planalto Central. “Brasília é um Brasil de brasis”, o que permite, segundo Almino, “ ter uma visão do Brasil um pouco mais ampla do que uma visão exclusiva a partir de um único lugar.”

O programa Conversa com Roseann Kennedy, transmitido pela TV Brasil, vai ao ar nesta segunda-feira (24), às 21h30.

