Rose ressalta investimentos na segurança pública durante passagem de comando do Corpo de Bombeiros

Campo Grande (MS) – Os investimentos feitos na área da segurança pública foram destacados pela governadora em exercício Rode Modesto, nesta terça-feira (16.1), durante cerimônia de passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MS). O coronel Joilson Alves do Amaral assumiu o maior posto da corporação no lugar do coronel Esli Ricardo de Lima, que vai ocupar o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Rose Modesto destacou os avanços conquistados com a realização do programa de governo o MS Mais Seguro, com investimentos que já totalizam mais de R$ 90 milhões, recursos esses que estão provocando uma verdadeira revolução nas instituições ligadas à segurança pública, entre elas o Corpo de Bombeiros Militar. “Desde 2015 foi possível avançar muito dentro da instituição, tivemos a oportunidade de entregar mais de 200 viaturas, além de equipamentos de proteção pessoal e implantar novas unidades no Estado”, enfatizou.

A vice-governadora ainda disse que há muitos desafios, mas ao longo dos 40 anos de história do Estado nunca se evoluiu tanto nesta área, quanto agora. “Esse é um dever de todo governo sério, mesmo durante o período de crise pela qual passa o Brasil. Isso demonstra que a responsabilidade do gestor está falando mais alto, e aí as ações não devem ser políticas e sim verdadeiramente administrativas. Foi essa a medida adotada pelo governador Reinaldo Azambuja e toda a nossa equipe”, ponderou Rose ao informar que até o final de 2018 mais de R$ 30 milhões ainda devem ser aplicados por meio do MS Mais Seguro e novos concursos devem ser realizados.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, o investimento milionário que vem sendo realizado torna Mato Grosso do Sul um dos estados brasileiros que mais investe em segurança e um dos mais seguros do país. “MS é um dos únicos que está investindo mais de R$ 115 milhões na reestruturação de suas polícias”, garantiu.

Passagem de Comando

A passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militar marcou a ascensão profissional do coronel Joilson Alves do Amaral, que entrou na instituição em 1991 e atualmente ocupava a função de subcomandante-geral. “Receber essa missão, representa o reconhecimento de uma vida de trabalho e dedicação. A nossa meta gora é dar continuidade às ações que estavam sendo realizadas pelo coronel Esli, com apoio da Sejusp e do governo”, considerou.

Regiane Ribeiro, da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros