Rose Modesto discute com prefeitura e empresários projetos para fomentar turismo em Bodoquena

Em visita ao município, governadora em exercício se reuniu com trade turístico para debater estímulo à visitação das belezas naturais do município.

Campo Grande (MS) – Projetos para fomentar ainda mais o turismo em Bodoquena foi pauta de reunião da governadora em exercício Rose Modesto com equipe da Prefeitura e empresários do setor, em visita para entrega de moradias, nesta semana. Mais de R$ 4 milhões já foram investidos pelo Governo do Estado em obras de infraestrutura para respaldar o desenvolvimento do município e contribuir para a expansão do turismo de toda a região.

“Estamos discutindo essa demanda importante que inclui a divulgação do potencial que Bodoquena tem para o turismo aqui no Mato Grosso do Sul. Tem sido assim com essa e com outras regiões cuja expansão do turismo pode contribuir para o desenvolvimento econômico do município e do Estado”, enfatizou a Rose Modesto.

Entre as questões tratadas no encontro com empresários, esteve a parceria do Estado por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para auxiliar a prefeitura na manutenção das estradas que levam aos balneários.

“Queremos manter em boas condições os acessos onde é possível fazer uma exploração consciente do turismo ecológico, mandando maquinas da Agesul para executar as obras em parceria com o município e respaldar cada vez mais esse setor”, afirmou a governadora em exercício, ao destacar as belezas naturais de Bodoquena.

Com 7.820 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade é cercada por atrações no entorno das serras, incluindo a maior cachoeira do Estado – a Boca da Onça – e diversas outras, além do Parque Estadual da Serra da Bodoquena.

Além do apoio na manutenção das estradas, o Estado tem desenvolvido ações para promoção do turismo local por meio da Fundação do Turismo de Mato Grosso do Sul. Na conversa com empresários, foi tratada ainda a possibilidade de qualificação da mão-de-obra do município para melhorar o atendimento em todo o setor e levantada a perspectiva de que sejam firmadas parcerias para otimizar os resultados. “Vocês crescendo e se fortalecendo fortalecem a nossa economia do Estado”, destacou Rose Modesto, ao receber as reivindicações do trade local.

Presente na reunião, o secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli ressaltou os investimentos que vêm sendo feitos com o apoio do governo para levar desenvolvimento ao município. “Bodoquena tem um potencial estrondoso para o turismo e o Estado é parceiro para ajudar”, disse. Recursos estaduais têm contribuído para melhorar os acessos e estrutura da cidade. “O turismo tem uma economia transversal que envolve os diversos setores e traz desenvolvimento, renda e melhoria da qualidade de vida”, pontuou o secretário.

Além dos R$ 4 milhões já entregues em infraestrutura, outros R$ 1,7 estão previstos em obras que devem ser executadas ainda neste ano. Além disso, a contrapartida do Estado em diversos projetos garantiu mais R$ 1 milhão na área de habitação. Entre elas, as 45 moradias entregues pela governadora em exercício no Loteamento Bandeira II, na última quarta-feira (25.01).

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Edemir Rodrigues