Rose Modesto destaca credibilidade do Procon durante encontro na Capital

Campo Grande (MS) – A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, participou nesta quarta-feira (13.9) do 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e destacou a credibilidade do Procon com a população não apenas do Estado, mas de todo o País.

“O Procon é um dos órgãos com maior credibilidade em todo o Brasil. As ações que vocês fazem à frente do órgão e a seriedade com que trabalham é que dão essa garantia. As pessoas se sentem valorizadas e respeitadas dentro do seu direito”, afirmou.

O objetivo do encontro é ampliar a articulação dos órgãos de defesa do consumidor para proporcionar a melhoria do atendimento. O foco das discussões é a solução dos problemas ligados a ações como cobrança abusiva e sistema bancário. De acordo com dados do Procon, as principais reclamações dos consumidores estão relacionadas aos serviços de telefonia, água, luz, atendimento bancário e financiamentos.

“Vocês estão aqui defendendo algo que talvez seja uma das coisas mais preciosas para o ser humano, que é o direito do consumidor. Trabalhar com esse tipo de gestão é um privilégio. Tenho certeza que essa troca de experiências e essa qualificação serão muito importantes para os funcionários que estão à frente desse processo”, finalizou Rose Modesto.

Mato Grosso do Sul conta hoje com 30 Procons instalados, dois em processo de instalação e mais cinco municípios com interesse em implantar o sistema de defesa do consumidor.

Fernanda França – Assessoria da Vice-Governadoria

Foto: Leca

