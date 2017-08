Rose Modesto defende educação como ferramenta contra violência de gênero

Campo Grande (MS) – A vice-governadora Rose Modesto defendeu nessa terça-feira (29.8) a educação como principal ferramenta contra a violência de gênero. Ela palestrou sobre o tema na Câmara de Vereadores de Santa Rita do Pardo, durante programação em alusão ao Agosto Lilás e aos 11 anos de instituição da Lei Maria da Penha.

“Essa pauta precisa ser discutida o tempo todo nas escolas, igrejas, em casa. Por esse motivo, o Governo do Estado criou programas específicos para que a população tenha cada vez mais acesso à informação. Trata-se de uma questão cultural, que só vai melhorar por meio da educação”, afirmou.

Mesmo com dados preocupantes, Rose Modesto lembrou que várias ações estão sendo aplicadas pelo Governo do Estado para mudar essa realidade.

Entre os programas relacionados à Lei Maria da Penha estão os que visitam e atendem as Escolas, as Empresas, as Aldeias e as Igrejas, todos com objetivo de informar meninas e mulheres sobre seus direitos e sensibilizar os homens contra a violência doméstica e familiar.

Outras ações estratégicas também estão sendo empreendidas em âmbito estadual, como panfletagens, blitz educativas, rodas de conversa e palestras em todas as regiões do Estado. “O processo começa em casa, quando os pais ensinam um menino a respeitar as mulheres. Somente pela educação podemos transformar toda uma geração”, complementou a vice-governadora.

O evento em alusão à campanha “Agosto Lilás” foi organizado pela Câmara de Vereadores, em parceria com a prefeitura e a Feira do Produtor Rural.

Agenda

Durante a agenda em Santa Rita do Pardo, Rose visitou o hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o canteiro de obras onde está sendo construído o novo Paço Municipal.

Também conheceu a sede do frigorífico Santa Rita, que abate cerca de 300 cabeças de gado por dia, gerando emprego e renda no município.

Fernanda França – Vice-governadoria

Foto: Leka

