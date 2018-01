Rose Modesto debate novos projetos para Ponta Porã e reforça parceria entre estado e município

Ponta Porã vai receber mais R$ 7 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para obras de recapeamento de avenidas e ruas da cidade - Divulgação

Novos projetos de desenvolvimento para Ponta Porã foram debatidos pela governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto – que esteve na cidade nesta quarta-feira (10) para visitar obras e reforçar a parceria entre os governos estadual e municipal. Com o prefeito Hélio Peluffo, Rose tratou sobre a instalação do Parque Tecnológico Internacional e o projeto de pavimentação da estrada que liga o Assentamento Itamarati às rodovias da região.

Para a instalação do Parque Tecnológico, a intenção é conseguir a liberação de recursos do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), administrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). “Assim poderemos atrair novos investimentos para a região de fronteira, que conta com sete municípios, e qualificar a mão de obra para a indústria”, afirmou Rose.

Para o projeto de pavimentação do Assentamento Itamarati, o Governo Estadual estuda formas de buscar e aplicar recursos. “Será a primeira obra de asfalto do Itamarati, que já conta com a garantia de emenda federal da deputada Tereza Cristina”, completou Hélio Peluffo.

Acompanhada do secretário estadual de Saúde, Carlos Coimbra, Rose Modesto também visitou o Hospital Regional de Ponta Porã, que é administrado pelo Instituto Gerir. “Nos reunimos com a diretoria do hospital porque o objetivo é ampliar o atendimento e reformar o pronto socorro”, revelou a governadora em exercício. Segundo ela, pesquisas revelam que o modelo de administração da unidade hospitalar, implantado pelo Governo do Estado, é aprovado por 80% da população de Ponta Porã.

“Também visitamos a Praça da Juventude, que é construída no Bairro Ipê II. A inauguração do espaço que terá salas multiuso, biblioteca, quadra e outros espaços deve ocorrer até o meio do ano. O local será uma área para atendimento nas áreas de lazer, educação, saúde e social”, falou Rose Modesto. “Parceria tem sido uma tônica do nosso governo, que é estadista e mantém investimentos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, completou a governadora em exercício.

Recuperação de vias

Ponta Porã vai receber mais R$ 7 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para obras de recapeamento de avenidas e ruas da cidade. Foi lançada nesta semana licitação para recuperação das avenidas Belmiro de Albuquerque, Brasil e Marechal Floriano; e ainda das ruas Antônio João e Guia Lopes, num total de 157.586,379 m2.

Mais investimentos

Em novembro de 2017, o governador Reinaldo Azambuja esteve em Ponta Porã para entregar e lançar obras em diversas áreas da cidade “Melhorias em saneamento, habitação, saúde, infraestrutura e segurança”, pontuou o governador na época. Entre as obras entregues estão a ponte sobre o córrego Estevão, no residencial Che Roga Mi; a reforma na Unidade Educacional de Internação (Unei); a ampliação da unidade penal Ricardo Brandão; e a implantação da radiocomunicação profissional nos sistemas de segurança da fronteira. Reinaldo Azambuja ainda entregou R$ 52 milhões em obras de saneamento.