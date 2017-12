Rose Modesto comemora prêmios recebidos por escola estadual da Capital

“Quero parabenizar os alunos e professores em nome do Governo do Estado, pois vocês não se contentaram com o trivial e foram muito além. Estão representando Mato Grosso do Sul de uma forma muito bonita no mundo científico”, comemorou a vice-governadora. - Fotos: Leca

A vice-governadora, Rose Modesto, comemorou nesta quinta-feira (7) o ótimo desempenho da EE Teotônio Vilela em feiras científicas e tecnológicas realizadas recentemente em Campo Grande. A unidade escolar recebeu vários prêmios e convites para expor projetos em outros estados brasileiros.

Localizada no bairro Universitário II, a escola foi premiada, de outubro até agora, em três eventos de cunho científico: na Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Fecintec), no XXI Encontro de Iniciação Científica – Congresso, Pesquisa e Extensão “Saberes em Ação”, e na Feira de Tecnologia e Ciências (FETEC/MS) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Os projetos premiados têm as mais diferentes temáticas: a busca pela cidade ideal em contraponto com o lucro do capital, resíduos sólidos da construção civil, levantamento florístico e análise da dispersão de sementes, entre outras propostas que renderam convites para apresentação em outros Estados.

Os alunos também foram convidados para participar de pesquisas em universidades como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal Fluminense (UFF), e também vão para Maceió, apresentar trabalho em uma feira científica. Isso sem contar com um convite para colaborar com um livro da professora doutora Lourdes Brasil, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Quero parabenizar os alunos e professores em nome do Governo do Estado, pois vocês não se contentaram com o trivial e foram muito além. Estão representando Mato Grosso do Sul de uma forma muito bonita no mundo científico”, comemorou a vice-governadora.

Outros projetos interessantes estão sendo realizados pela escola, como o Empreendendo na Escola por Meio de Materiais de Reuso, com a finalidade de fixar conceitos de empreendedorismo e cooperativismo, e a confecção de calendário e agenda com pontos turísticos e festas típicas do Estado, para aplicação de noções de informática aprendidas na unidade.

Os alunos também foram premiados este mês na II Mostra de Vídeo e Fotografia – Prêmio Maria Constança de Barros Machado, com um minidocumentário sobre a história de fundação de Mato Grosso do Sul.

“Isso tudo mostra que a escola pública pode avançar, pode receber prêmios, pode ter muita qualidade, e envolver alunos em projetos tão interessantes quanto esses”, finalizou Rose Modesto.