Ronaldinho Gaúcho e Luís Figo serão capitães do Jogo da Solidariedade da ONU

Com o objetivo de promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), com foco específico na redução das desigualdades, as Nações Unidas e a Liga dos Campeões da Europa (Uefa) realizam no dia 21 de abril um “Jogo da Solidariedade” com a participação de diversas estrelas do futebol mundial.

O jogo será no Estádio de Genebra, na Suíça, e terá com o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o português Luís Figo como capitães das duas equipes que disputarão a partida, cujos ingressos já estão à venda pela internet.

Toda a receita da disputa será revertida para a Fundação para Crianças da Uefa. Entre os jogadores que já confirmaram participação na partida estão Cafu, do Brasil e Nuno Gomes, de Portugal.

No anúncio da iniciativa, em Genebra, o capitão Luís Figo falou, em inglês, sobre a honra de participar do evento. Ele acredita que o amistoso será uma ótima oportunidade para aumentar a conscientização do público e angariar fundos para projetos humanitários e de desenvolvimento.