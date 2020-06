Rogério Rufino é eleito novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Fátima do Sul

Empresário Rogério José Marques Rufino, que atua no ramo do agronegócio - Foto: Reprodução/Fátima em Dia

Cumprindo o calendário, estabelecido pelo seu estatuto, a ACIFAS realizou nesta terça-feira (09), a Assembleia Geral Ordinária para eleger a nova Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal, que responderão pela entidade nos próximos três anos, de julho/2020 a junho de 2023. O evento, que se iniciou às 9h e se encerrou meia hora depois, em segunda convocação, teve participação de associados, que assinaram o livro de presença, referendando a eleição da chapa única.



A exemplo do que ocorreu nos últimos 15 anos, não houve registro de uma segunda chapa. Encabeçada pelo empresário Rogério José Marques Rufino, que atua no ramo do agronegócio, a nova Diretoria Administrativa será secundada por Omar Castro (material de construção) e Aparecido Vital (Serviços Elétricos), os dois vice que vão responder, respectivamente, pelos setores de Comércio e Indústria, este último em fase de implantação no replanejamento da ACIFAS.



Completam o quadro de diretores os seguintes empresários: Tesoureiro - Vitor Dalan Rodrigues (Industria sucroalcooleira); Tesoureiro Adjunto - Valdemir Schautz(Gerente Banco); Secretária - Silvia Paiva (Comércio Cosméticos e Perfumes); Secretário Adjunto- José Miguel de Souza (Escritório de Contabilidade); Diretor de Patrimônio - Alexssandro Mendes Feitosa (Posto de Combustíveis); Diretor de SCPC -Celso Shimada (Mecânica e Torno); Diretora de Eventos - AntoniaZaramello (Comercio de Confecções); Diretor de Relações Públicas - Elenildo Reis (Serviços de Propaganda);Diretor Executivo - Arceno Athas (jornalista) e Assessor Jurídico - Fábio Mendes (advogado).



O Conselho Fiscal será formado pelos ex-presidentes José Ciro Sanches, Fabiano Nunes de Oliveira e José Massariol, mais os empresários Jorge Paulo da Silva, Gustavo Vallota, Moacir José dos Santos e Evandro Mochi que terão como suplentes Cleuza Frangiotti, Wilson Gonçalves e Leomar da Costa Menezes.