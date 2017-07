Rogéria é transferida de CTI para quarto

Internada desde a manhã de 13 de julho, a atriz Rogéria foi transferida do Centro de Terapia Intensiva para um quarto na tarde de ontem (20), após apresentar melhora em seu quadro clínico, infomou hoje (21) o empresário e produtor Alexandro Haddad.

A atriz, uma das artistas transexuais em atividade há mais tempo no país, deu entrada na Clínica Pinheiro Machado no último dia 13, com infecção urinária. Posteriormente, foi diagnosticada com pneumonia e chegou a ser entubada, mas já foi retirada dos aparelhos de ventilação mecânica e pôde ser transferida.

"Ela teve uma melhora que nos surpreendeu", disse o produtor. "Foi uma coisa milagrosa".

Rogéria ainda não tem previsão de alta, e os médicos continuam o tratamento com antibióticos.

O único compromisso cancelado de sua agenda foi um show marcado para o próximo fim de semana em Poços de Caldas, Minas Gerais.

