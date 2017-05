Roger Abdelmassih é internado com pneumonia em Taubaté (SP)

Foi internado na manhã desta quinta-feira, 18, o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes. Ele está no Hospital São Lucas, em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Abdelmassih chegou ao local por volta das 10h para exames e a retirada de uma sonda vesical. Por ter sido diagnosticado com broncopneumonia, ele permanecerá internado para tratamento.

Em abril, ele já havia ficado 13 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, também em Taubaté, para tratar problemas cardíacos e, na sequência, fez exames para apresentar à Justiça. Abdelmassih tenta o indulto humanitário, benefício oferecido a presos que necessitam de cuidados especiais que não podem ser prestados em estabelecimento penal.

O ex-médico cumpre pena na penitenciária Doutor José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé. No local ficam os presos de casos considerados de grande repercussão, como Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinhos.

Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não comentou o estado de saúde do detento. O Hospital São Lucas deve divulgar um boletim de saúde ainda nesta quinta.

