Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se solidarizam com famílias das vítimas em escola

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recorreram ao Twitter para se solidarizar com as famílias das vítimas do atentado ocorrido na manhã desta quarta-feira, 13, na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Oito pessoas, entre alunos e funcionários da escola, foram assassinados. Os dois atiradores se mataram na sequência.

"A tragédia de Suzano, hoje, mostra que é hora do Brasil unir forças e competências para compreender o que houve e impedir a repetição de massacres como este", escreveu Maia. "Precisamos ser solidários com as famílias, parentes e amigos das crianças e dos funcionários da escola Raul Brasil", completou o deputado.

O parlamentar disse ainda que, "como homem público", está empenhado "para desarmar espíritos, buscar convergências e levar paz à sociedade."

O presidente do Senado se disse perplexo com a notícia do ataque e tuitou: "eu me solidarizo às famílias das vítimas e espero que as reais causas dessa tragédia sem descobertas".