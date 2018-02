Rodovias terão maior controle para evitar fuga de criminosos do Rio de Janeiro

As fronteiras com Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru terão reforço na segurança para evitar a entrada no país de drogas e também de munição - Foto: Jornal Correio do Brasil

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, declarou hoje (22) que uma das medidas para evitar que os criminosos cariocas fujam, devido à intervenção militar, para os estados que fazem divisa com o Rio de Janeiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) é o aumento do controle nas rodovias. Jardim disse que as polícias rodoviárias estadual e federal poderão agir em conjunto em vias estratégicas como a Fernão Dias e Dutra.

A decisão foi tomada em reunião hoje, na capital paulista, entre o ministro e os secretários de Segurança de São Paulo, Mágino Alves Filho, do Espírito Santo, André Garcia, e de Minas Gerais, Sérgio Barboza Menezes. Os secretários ressaltaram que a iniciativa é apenas preventiva, já que repressões ao tráfico de drogas em situações anteriores no Rio não provocaram fuga para esses estados.

No encontro de hoje, que durou cerca de duas horas, foi estabelecido um protocolo de intenções, com medidas que ainda serão implementadas. Segundo o ministro, haverá cooperação política, financeira e operacional entre os estados e a União. “A eficiência será maior se trabalharmos todos juntos”, declarou Jardim.

As fronteiras com Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru terão reforço na segurança para evitar a entrada no país de drogas e também de munição. Em São Paulo, o secretário Mágino Alves garantiu que a operação na divisa não implicará em aumento de custos. Segundo ele, a polícia paulista não detectou anormalidades no quadro de segurança em virtude das recentes mortes de lideranças e da condenação do líder do PCC, o Marcola. “Nos presídios, o clima é de absoluta tranquilidade. Não há motivo para receio em relação a essas mortes e condenação”, declarou.