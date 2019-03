Rodovias paulistas têm trânsito tranquilo no retorno do carnaval

As principais rodovias paulistas apresentam trânsito normal durante a manhã de (6), -feira de cinzas. A previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é que o tráfego em direção à capital paulista, de veículos que retornam do carnaval, aumente entre as 10h e as 18h.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior paulista, foi registrada a passagem de 769 mil veículos durante o feriado. A Concessionária AutoBan atendeu a 84 acidentes, com 35 feridos e uma morte.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral paulista, tem tráfego normal e boa visibilidade no trecho de serra. A Interligação Planalto está bloqueada no sentido litoral, por causa da Operação Subida. Os veículos que sobem podem utilizar as pistas norte da Anchieta, além da norte e sul da Rodovia dos Imigrantes. A descida é feita apenas pela pista sul da Via Anchieta. Os caminhões e ônibus com destino a São Paulo só podem usar o trecho de serra da Via Anchieta.

Na cidade de São Paulo, o motorista encontra boas condições de tráfego, praticamente sem congestionamentos no início da manhã. O Rodízio Municipal de Veículos foi suspenso , mas volta a vigorar amanhã.