Rodovias paulistas têm trânsito intenso neste feriado

As rodovias que saem da capital com destino ao interior e litoral do Estado de São Paulo têm trânsito intenso, com congestionamentos em algumas vias, na manhã deste feriado (12), segundo as principais concessionárias que as operam. De acordo com a Ecovias, o motorista encontra congestionamento na imigrantes no sentido Litoral, do km 24 ao km 32 e do km 38 ao km 53, devido ao excesso de veículos. A via Anchieta também está cheia no mesmo sentido, do km 22 ao km 31. Na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, há lentidão do km 254 ao km 248. O tráfego é lento nesta manhã na Padre Manoel da Nóbrega, do km 279 ao km 283, sentido Praia Grande.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Descida (7X3). A descida é feita por ambas as pistas da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes.

A Ecovias informa ainda que desde as 0h de quarta-feira (11), quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 152 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 51 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 8 mil veículos e subiram mais de 1,9 mil.

Segundo a CCR AutoBAn, o tráfego está congestionado na Anhanguera, no sentido que vai da capital para o interior, em Jundiaí, na pista expressa. O movimento é intenso do km 52 ao km 61. Na Bandeirantes, o tráfego é intenso do km 47 ao km 51, no sentido capital para o interior.

A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, afirma que o tráfego é lento do km 73 ao km 77 da rodovia Carvalho Pinto (região de São José dos Campos), sentido interior, devido ao excesso de veículos. Nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt e no trecho da rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas, entre o km 4,5 e o km 11,5, as condições de tráfego são boas. A estimativa da Ecopistas é de que entre 955 mil e 1.025 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos neste feriado até domingo. Na última hora, mais 11 mil veículos passaram pela via sentido interior. Também nesse sentido, desde a zero hora de ontem (11), mais de 220 mil veículos utilizaram o corredor administrado pela Ecopistas.

