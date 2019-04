Rodovias paulistas têm tráfego mais intenso na direção do interior

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que, no feriado da Semana Santa, cerca de 1,6 milhão de veículos devem deixar a capital paulista pelas rodovias sob concessão no estado.



A Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista a Cordeirópolis, passando por mais 12 municípios, é uma das mais congestionadas na noite de hoje (18) em São Paulo. No sentido interior, são 28 quilômetros de filas de carros – 12 quilômetrosna altura do município de Cajamar, na região metropolitana, e 16 em Itupeva.

De acordo com a Artesp, o maior movimento de saída nas estradas deve ser registrado até as 22h. Para amanhã (19), o tráfego deve se intensificar a partir das 6h e permanecer carregado até as 14h. No retorno do feriado, o pico deve ocorrer entre as 12h e as 21h de domingo (21).

Pelo sistema que inclui as rodovias Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330) devem passar cerca de 690 mil carros. Na noite desta quinta-feira, a Anhanguera tem trânsito congestionado em Jundiaí, do km 49 ao km 55. Na saída da capital, o pior trecho é do km 16 ao km 24.

Também no sentido interior, a Rodovia Castello Branco tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, Osasco e Barueri, totalizando 10 quilômetros de congestionamento por excesso de veículos. Na pista marginal, no mesmo trecho, há engarrafamento do km 16 ao km 24. Na Rodovia Raposo Tavares, formaram-se filas em Sorocaba, do km 98 ao km 100.

Na Rodovia Ayrton Senna, também no sentido interior, o pior trecho fica entre o km 18 e km 28, provocando lentidão na pista. Nesta sexta-feira, o movimento mais intenso deve ocorrer entre 6h e 12h, com aproximadamente 208 mil veículos deixando a região metropolitana em direção à região do Vale do Paraíba, ao litoral norte e ao Rio de Janeiro por esse sistema.

No sentido litoral, o trecho mais engarrafado é na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá-litoral norte. As filas têm quase 10 quilômetros e vão do km 248 ao 257. A Rodovia Anchieta em direção à Baixada Santista tem lentidão do km 15 ao km 16. A Rodovia dos Imigrantes, por sua vez, tem tráfego normal na noite de hoje.