Rodovias paulistas têm tráfego livre no fim das férias escolares

No último domingo (30) das férias escolares de julho, as rodovias paulistas apresentam tráfego normal. Para quem segue e quem volta do litoral paulista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) as pistas estão livres. Segundo a concessionária Ecovias, o tempo e a visibilidade estão colaborando com os motoristas.

O SAI está em operação normal. A descida é realizada pelas pistas sul da via Anchieta e rodovia dos Imigrantes. A subida é feita pelas pistas norte de ambas as rodovias. Apenas ônibus e caminhões, sentido São Paulo, estão temporariamente proibidos de utilizar a Serra da Rodovia dos Imigrantes. Para continuar a viagem, motoristas devem utilizar a Serra da Rodovia Anchieta.

Via Dutra

Para quem segue para o interior paulista o tráfego flui bem nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt. O motorista que vai para o Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra enfrenta tráfego lento na pista expressa em Aparecida (SP), do quilômetro 69 ao 71. No sentido São Paulo, a pista está com tráfego normal.

O segundo semestre na rede estadual paulista inicia amanhã (31). Na rede municipal, as aulas já retornaram no último dia 23. Na rede particular, a maioria dos estabelecimentos inicia as aulas no dia 1º de agosto, terça-feira.

Veja Também

Comentários