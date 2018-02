Rodovias paulistas têm tráfego intenso e pontos de lentidão na saída do carnaval

Rodovias paulistas têm tráfego intenso no final da tarde de hoje (9) na saída para o feriado de Carnaval. Um dos piores trechos está na descida para o litoral. A Rodovia dos Imigrantes tem 13 quilômetros (km) de lentidão, do km 40 ao km 53, no sentido Baixada Santista. Em direção à capital, as filas de carro alcançam 2 quilômetros, do km 56 ao km 54. Na Rodovia Anchieta, há congestionamento do km 36 ao km 44. No sentido capital, do km 15 ao 18.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o tempo está bom e a visibilidade está boa para os motoristas. Foi implantada a Operação Descida, com sete pistas em direção ao litoral e três subindo para São Paulo. Desde a meia-noite de quinta-feira, mais de 113 mil veículos desceram a serra.

A estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é que, entre os dias 9 e 15 de fevereiro, 2,7 milhões de veículos circulem pelas rodovias com acesso à região metropolitana de São Paulo. Apenas na capital paulista, 1,9 milhão de veículos devem deixar a cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Mesmo nas rodovias que não levam ao litoral também há lentidão. O pior trecho da Anhanguera é em Campinas, em direção à capital, devido a um acidente com um veículo que pegou fogo. Por volta das 17h15, a pista expressa estava interditada. As filas de carros iam do km 109 ao km 104. No sentido interior, o congestionamento ocorre do km 92 ao 97. A Rodovia Bandeirantes, por sua vez, tem lentidão próximo a Jundiaí com mais de 13 quilômetros de engarrafamento.

A CCR Via Oeste, que administra a Raposo Tavares e a Castelo Branco, informou que as rodovias do sistema têm tráfego normal na tarde desta sexta-feira.

A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa na saída da capital, próximo a Guarulhos. A rodovia é acesso para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A GRU Airport, concessionária que administra o terminal, informou que 113 mil passageiros, em média, devem embarcar e desembarcar diariamente até 15 de fevereiro, um crescimento de 8% em relação à média diária de passageiros. Esta sexta-feira (9) deve ser o dia mais movimentado com 125 mil passageiros.

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga o estado ao Sul do país, tinha fluxo normal no final de tarde em ambos os sentidos, informou a concessionária Arteris.