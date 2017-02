Rodovias paulistas têm tráfego bom nesta segunda-feira de carnaval

O motorista que trafega pelas rodovias paulistas na manhã desta segunda-feira de carnaval (27) encontra trânsito lento apenas na Imigrantes, sentido Litoral, do km 48 ao km 53, devido ao excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm trânsito normal. O tempo e a visibilidade estão bons.

Mais de 409 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista desde as 0h de quinta-feira (23). No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 176 mil veículos. Na última hora, mais de 4,6 mil veículos desceram a serra e mais de 2,1 mil subiram.

Para o interior, as rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Hélio Smidt e Tamoios têm tráfego normal. No sentido da capital paulista, o motorista também encontra trânsito bom.

Quem não quiser enfrentar congestionamento no retorno do feriado, deve voltar na terça-feira (28) pela manhã. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que cerca de 3,7 milhões de veículos passem pelas rodovias que levam ao litoral e ao interior durante todo o feriado prolongado de carnaval.

