Rodovias para o litoral paulista têm congestionamentos na manhã de sábado

Os foliões que estão na estrada rumo ao litoral na manhã deste sábado (25) enfrentam tráfego congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá. Devido ao excesso de veículos há congestionamento do quilômetro (km) 261 ao km 248.

Quem segue pela Imigrantes também encontra engarrafamento no sentido litoral, do km 16 ao km 32, também por excesso de automóveis. A mesma situação acontece para o motorista que segue pela Anchieta, com obstrução do km 22 ao km 33. Na Rodovia Padre Manoel da Nobrega, o congestionamento é no sentido Praia Grande, do km 277 ao km 292. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes estão com boas condições de tráfego. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.

Desde as 0h de quinta-feira (23) mais de 226 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 90 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 7,8 mil veículos e subiram mais de 1,8 mil. O melhor horário para pegar à estrada em descida ao litoral é a partir da noite deste sábado (25). Quem não quiser enfrentar congestionamento no retorno do litoral, deve voltar na terça-feira (28) pela manhã.

Interior paulista

Quem vai passar o Carnaval no interior encontra tráfego lento no sentido interior do km 34 ao km 51 na Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento no sentido interior do km 34 ao km 51 (entre Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes). No mesmo sentido da rodovia Carvalho Pinto, a lentidão vai do km 72 ao km 79 (região de Jacareí). O excesso de veículos dificulta as viagens.

No sentido São Paulo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto e na Rodovia Hélio Smidt, as condições de tráfego são boas. O trecho da Rodovia dos Tamoios na região de São José dos Campos tem tráfego normal. O tempo está encoberto ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

A estimativa da concessionária Ecopistas, é que entre 1,1 e 1,3 milhão de veículos passem no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Na última hora, mais 10.400 veículos passaram pela via sentido interior.

