Rodovias ficam interditadas na saída para o feriado de carnaval

Rodovias do interior e do litoral tiveram trechos interditados nesta sexta-feira, 1º, quando o movimento aumentou por causa do feriado prolongado do carnaval. A rodovia Doutor Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), a Rio-Santos, foi interditada por volta das 15h30 para a retirada de uma rocha que ameaçava desabar sobre a pista, no km 119, em São Sebastião.

A interdição, que durou cerca de uma hora, bloqueou a rodovia nos dois sentidos, entre os bairros Cigarras e Figueira. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), durante o bloqueio, foi feita contenção para reduzir o risco de queda de barreiras, em consequência das chuvas que atingem a região.

A pista sul da rodovia Anhanguera (SP-330) ficou 18 horas interditada no km 246, em Santa Rita do Passa Quatro, região norte do Estado, depois que um acidente envolveu quatro caminhões e um ônibus, no fim da noite de quinta-feira, 28.

Três pessoas ficaram feridas no acidente. A pista só foi liberada às 17 horas desta sexta, 1º. A demora na liberação da pista deveu-se ao vazamento de 5 mil litros de etanol e ao derramamento de 37 toneladas de soja na estrada. O trânsito foi desviado para a outra pista, que passou a operar em mão dupla.

O feriado prolongado do carnaval vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na capital paulista entre sábado, 2, e a quarta-feira de Cinzas. Bancos não abrem na segunda e na terça, 5. O rodízio também ficará suspenso entre segunda e quarta-feira