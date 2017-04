Rodovias de MS registram queda de 63,2% nos acidentes durante feriadão

Comparado com o mesmo período do ano passado, o feriadão de Páscoa foi tranquilo nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul / Divulgação

Comparado com o mesmo período do ano passado, o feriadão de Páscoa foi tranquilo nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, de acordo com balanços divulgados pelas polícias Rodoviária Federal e Rodoviária Estadual, nesta segunda-feira (17).

Segundo a PRF, a queda na quantidade de acidentes nas estradas federais de MS foi de 41%. Já nas estaduais foi de 22,2%. No total, MS apresentou uma redução de 63,2% nesse feriadão de Páscoa.

Apesar de ter contabilizado a maior redução, as rodovias federais foram as que mais registraram acidentes: 27 no total, com 25 feridos e nenhuma morte. Já nas estaduais foram contabilizados 7 acidentes com 3 vítimas e uma morte.

Balanço PRF

Nos quatro dias de operação, a PRF registrou 3.457 flagrantes de excesso de velocidade. Outros 249 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos, 15 por estar sem o cinto de segurança, 73 por transportar passageiros por também estar sem cinco e 16 por carregar crianças sem a cadeirinha ou com equipamento em desacordo.

Mais 40 motoristas foram autuados por alcoolemia e 4 pessoas presas por crime relacionado ao consumo de álcool. Outros 1.324 motoristas foram autuados por infrações diversas.

Balanço PRE

Ao todo, 167 notificações foram expedidas pela PRE, 24 documentos foram recolhidos, 4 veículos apreendidos e um recuperado de furto/roubo.

A Polícia Rodoviária Estadual também intensificou o trabalho de combate ao tráfico de drogas. Um total de 33 kg de maconha foram apreendidos. A apreensão de contrabando e descaminho totalizou 5 casos.

