Governo do Estado irá investir em melhoria da infraestrutura rodoviária de Bataguassu e Santa Rita do Pardo

MS-338, importante corredor de acesso a Campo Grande, receberá restauração asfáltica numa extensão de 60 quilômetros, em obra executada com recursos do Fundersul / Divulgação

Investimentos de R$ 87,9 milhões sendo feitos pelo Governo do Estado para melhoria da infraestrutura rodoviária de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Na manhã desta sexta-feira (21.7), o governador Reinaldo Azambuja assinou ordens de serviço para dar início às obras de restauração asfáltica na MS- 395 e MS-338.

Na MS-395, será contemplado trecho de Bataguassu a Brasilândia, numa extensão de 66,8 quilômetros. Os recursos para a obra são de R$ 44,3 milhões. A rodovia teve ainda inaugurada nesta manhã a recuperação de outros 3,8 quilômetros – no trecho da Avenida Dias Barroso, cujos investimentos foram de R$ 1,8 milhões. Os trabalhos incluíram a implantação de uma ciclovia na rodovia, antiga reivindicação da população. Já na MS-338, o trecho será de 60 quilômetros, de Santa Rita do Pardo até Bataguassu, no valor de R$ 43,5 milhões.

“Esses investimentos são para melhorar a infraestrutura de desenvolvimento rodoviário do Estado, para a gente ser mais competitivo”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja. Ele destacou ainda a importância da parceria com os municípios para atender as necessidades da população. “Ninguém governa sozinho, muito menos na crise”, disse.

Prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina destacou a importância das obras nas rodovias e o volume dos recursos empregados. “A restauração da MS-395, ligando Bataguassu a Brasilândia, é uma obra cara e de uma importância enorme, um desejo que agora vai ser realizado. Nossos alunos vão todas as noites por essa estrada para Três Lagoas, correndo riscos”, explicou.

Segundo o prefeito, a MS-338, de Santa Rita a Bataguassu, também beneficia diretamente a população. “É um corredor importante de acesso a Campo Grande”, frisou.

Parceria

Pedro Caravina destacou o “papel fundamental” do governo nas obras e melhorias que Bataguassu recebeu nos últimos anos. Entre eles: o Projeto Cidade Digital, que permite internet gratuita nas praças do município; os novos delegados de Polícia Civil lotados na cidade; as cinco novas viaturas para reforçar a segurança; os investimentos em rede de esgoto, com a troca da tubulação de amianto; a sinalização viária por meio de convênio com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e até a pá carregadeira que hoje atende às obras emergenciais da cidade.

Destacou também a implantação do núcleo do Instituto Médico Legal (IML); a restauração de vias urbanas; a entrega de unidades habitacionais e entrega de casas populares; além dos investimentos na Saúde. “Além de ter feito várias cirurgias e exames completos, deixou um legado de centro cirúrgico todo reformado, mesa automatizada para cirurgias e raio-x digital que representaram um ganho enorme”, declarou.

Sobre a ciclovia entregue nesta manhã, o prefeito contou tratar-se de “uma obra que foi esperada por três governos”. Presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Asomasul), Caravina ressaltou a postura do governo em atender às necessidades da população por todo o Estado. “O governador é municipalista de verdade, com obras e investimentos nos 79 municípios e isso vem fazendo a diferença, principalmente no momento de crise que estamos enfrentando”, completou.

Presente nas entregas, a senadora Simone Tebet cumprimentou o governador pelo pacote de obras entregue ao município. “Tem bons e maus políticos em todo lugar. Os bons entregam casas populares, lançam recapeamento, fazem asfalto, constroem clínicas de saúde, fazem convênio para escolas públicas”, afirmou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, reforçou a qualidade das obras que vêm sendo executadas, com projeto executivo. “A região toda de Bataguassu está sendo beneficiada. Estamos entregando obras, lançando obras e planejando obras para o futuro”, enfatizou. Ele disse ainda que a diretriz do governo é de investimentos nos 79 municípios. “Nosso objetivo é fazer com que Mato Grosso do Sul melhore a cada dia”, afirmou.

Em Bataguassu, as entregas contaram também com as presenças do vice-prefeito Akira Otsubo e dos deputados estaduais Eduardo Rocha e Beto Pereira, além do presidente da Câmara e demais vereadores.

