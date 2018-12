Rodovias apresentam lentidão na saída de SP para o litoral

As principais rodovias litorâneas apresentam tráfego lento na tarde desta sexta-feira, 28, em razão do excesso de veículos. A situação é complicada na rodovia Rio-Santos, no sentido de Ubatuba, entre os quilômetros 100 e 80 e os quilômetros 64 e 54. No sentido de São Sebastião, a lentidão vai do km 100 ao km 125. A Rio-Santos também está com pontos de parada no trecho entre Guarujá e São Sebastião.

A rodovia Oswaldo Cruz registra congestionamento em todo o trecho de serra até a chegada em Ubatuba. O motorista precisa ter paciência na Mogi-Bertioga nos trechos de planalto e de serra.

A rodovia dos Imigrantes está com pontos de parada do km 45 ao 53, no sentido do litoral, por causa do excesso de veículos. A Anchieta registra apenas movimento intenso do km 40 ao 54.

Um acidente na rodovia Ayrton Senna também interfere no tráfego entre o km 11 e o km 17, no sentido do interior. Segundo a Ecopistas, que administra a via, uma faixa foi bloqueada.

Já a Régis Bittencourt está com boas condições de tráfego, assim como as rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco.

Chuva

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informa que as zonas sul, oeste e Marginal Pinheiros estão em estado de atenção para alagamentos desde o início da tarde desta sexta-feira. Há possibilidade de chuva forte no bairro de Parelheiros, na zona sul.

Nas próximas horas, essas instabilidades podem atingir outras regiões de São Paulo. O tempo permanece instável.