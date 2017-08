Rodoviários fazem greve em Brasília

Uma greve-relâmpago, organizada hoje (28) por rodoviários, pegou de surpresa os moradores do Distrito Federal. Devido à falta de circulação de ônibus, o trânsito ficou bem mais intenso no sentido Plano Piloto, e as paradas de ônibus lotadas. A categoria pede reajuste salarial.

A Agência Brasil tentou entrar em contato com o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal e com a Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal. No entanto, mesmo após o início do expediente, nenhuma ligação foi atendida.

