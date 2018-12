Rodoviária do Rio receberá mais de 21 mil ônibus neste fim de ano

O período de viagens de fim de ano, que se iniciou ontem (21) e termina depois do Réveillon, vai levar mais de 670 mil passageiros a transitar pela Rodoviária Novo Rio, que programou para atender à demanda, até o dia 2 de janeiro próximo, 21.700 ônibus, sendo 6.800 extras.

A Concessionária Novo Rio, que administra o terminal, disse que ainda há passagens. Recomendou, no entanto, que as pessoas devem se apressar e procurar o quanto antes os guichês ou sites das empresas, para adquirir os bilhetes e poder garantir os melhores horários.

Segundo as projeções da concessionária, sexta-feira (21) é o dia de maior movimentação pela Rodoviária Novo Rio. Entre chegadas e partidas, serão cerca de 71 mil passageiros. Grande movimentação é esperada também no dia 2 de janeiro, alcançando 73 mil viajantes. Os destinos mais procurados para quem quer sair do Rio são as cidades do interior do estado, abrangendo as regiões dos Lagos, Serrana e Costa Verde, além de Juiz de Fora e Belo Horizonte (MG), Vitória e Guarapari (ES) e São Paulo.

A concessionária sugere que os viajantes cheguem ao terminal com pelo menos 30 minutos de antecedência em relação ao horário da viagem e não esqueçam de levar documentos originais com foto, tanto para adultos como para crianças.

Revitalização

A Rodoviária Novo Rio inaugurou este mês nova etapa de modernização, que envolveu a remodelação das fachadas, reforma do estacionamento com elevador e acessos para embarque com QR Code, um código de barras bidimensional que pode ser escaneado com facilidade, usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

Até o dia 28 será desenvolvido o projeto Cartão Social. Quem passar pelo local poderá enviar cartões festivos para qualquer lugar do país, com postagem gratuita. Quem tiver dificuldade para escrever as mensagens contará com voluntários que darão a ajuda necessária.

Também nos dias 28 e 29 de dezembro, a Rodoviária Novo Rio terá seu foco voltado para o programa SOS Crianças Desaparecidas. A ação envolverá distribuição de pulseiras de identificação para todos os menores que passarem pelo terminal.