Rodoviária do Rio adota medidas para reabrir dia 8

Com a suspensão das linhas intermunicipais em função da decretação do isolamento social para combater a disseminação do novo coronavírus, a Rodoviária do Rio enfrenta, desde 17 de março, queda de 96% na movimentação. Agora, ante a perspectiva de liberação das viagens entre os municípios pelo governo do estado a partir da próxima segunda-feira (8), o terminal se prepara para a retomada da movimentação de passageiros, com novos protocolos de segurança.

Segundo disse hoje (3) à Agência Brasil a porta-voz do terminal, Beatriz Lima, os 4% restantes resultam da manutenção das viagens interestaduais, para destinos como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Brasília, em horários bem reduzidos.

Visando a retomada gradual e com restrições das ligações intermunicipais, a rodoviária instalou dois boxes neutralizadores nos acessos. É para desinfecção dos passageiros. A ação será iniciada no dia 8.

Os portais de desinfecção têm dois metros de altura e dispõem de sensores de presença que vão borrifando nos viajantes uma solução antisséptica, eficaz contra bactérias, fungos, leveduras e vírus, o que será utilizado também para o combate ao coronavírus. No formato em spray, a substância não possui ação corrosiva, não é volátil, não possui odor e não irrita a pele, nem as mucosas.

“Esse é um produto de gluconato de clorexidina a 0,2%, usado em cosméticos e produtos farmacológicos e também para assepsia de ferimentos para fazer curativos. Pode também substituir o álcool em gel”, disse Beatriz. Acrescentou que o produto é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O passageiro entra nesse box e fica por 9 segundos sendo desinfectado.

Embarque consciente

Esta semana, a concessionária iniciou um novo protocolo de comunicação visual, batizado de Embarque Consciente, com mensagens e alertas colocados nos assentos, no chão das bilheterias, nos acessos às lojas e em seu interior, entre outros locais, tudo isso visando a conscientização dos passageiros.

A porta-voz lembrou, ainda, que o passageiro só pode entrar no terminal de máscara. “Vai passar pelo portal neutralizador, de desinfecção. Vai ter que respeitar a comunicação visual no chão para poder ir para a plataforma, para a bilheteria, para poder sentar nos assentos, com o distanciamento colocado de dois metros entre cada pessoa. Vamos fazer essa campanha contando com a consciência e a responsabilidade dos passageiros, que vão usar a rodoviária ainda mais a partir de segunda-feira, com a liberação do movimento intermunicipal, com restrição”, disse.

Ambiente seguro

Ela garantiu que as pessoas podem ficar tranquilas porque a Rodoviária do Rio é um ambiente seguro. Desde o início de março, o terminal vem promovendo desinfecções diárias nas instalações, com um composto de cloro ativo, que inclui as calçadas e marquises. “Isso tem sido mantido até agora, quatro vezes ao dia, abrangendo também assentos, elevadores, escadas rolantes, área das plataformas”, frisou.

Em atendimento ao decreto do governo estadual que determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras, todos os funcionários da rodoviária estão trabalhando com máscaras e luvas. É feita a medição da temperatura dos trabalhadores. O mesmo procedimento será adotado em relação aos passageiros para acesso ao terminal, por meio de termômetros digitais.

Solidariedade

A Rodoviária do Rio está lançando também a campanha Drive Thru Solidário, para recebimento de doações que serão distribuídas a comunidades da região portuária da cidade. A iniciativa foi criada para oferecer maior suporte às famílias carentes.

A concessionária destinou kits de higiene para as famílias, mas a ideia agora é ampliar a ajuda com a arrecadação de alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e limpeza e livros infantis. As doações podem ser feitas a qualquer hora.