Rodovia MS-475 segue interditada e usuários devem utilizar desvio

Foto: Divulgação Agesul

Após desmoronar na noite de ontem (18), a rodovia estadual MS-475, que liga os municípios de Novo Horizonte do Sul a Ivinhema, já tem um desvio. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), gestora das rodovias em Mato Grosso do Sul, melhorou o pavimento um estrada vicinal próxima ao local do desabamento por onde os usuários podem realizar o trajeto.

Segundo o setor de manutenção da Agesul, o desvio tem 4 quilômetros de extensão. A equipe que atende a região encontra-se no local para verificar as condições da pista e segunda a Agência o desmoronamento aconteceu porque um erosão vinda do entorno avançou para a pista.

A Agesul já convocou a empresa de manutenção para realizar os reparos da pista, que devem começar em breve.