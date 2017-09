Trecho da MS-338 recebe melhorias e beneficia população

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/09/13.09.17-SANTA-RITA-PORTAL.mp3

As obras do trecho de 60 km da rodovia estadual MS-338, que liga Santa Rita do Pardo ao município de Bataguassu seguem a todo vapor. Construída há 15 anos, a rodovia é recuperada pela primeira vez, com recursos avaliados em R$ 43,5 milhões.

Até agora as obras atingiram 12 quilômetros. O trecho executado ainda vai receber uma camada de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), que é um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias urbanas e rodovias brasileiras.

Para o governador Reinaldo Azambuja além da qualidade de vida, os investimentos foram fundamentais para que o Governo de MS proporcione mais segurança às famílias e pessoas que transitam pela região.

A rodovia MS338 é uma via importantíssima para o escoamento da produção, com intenso movimento de caminhões de eucalipto da celulose e, principalmente, para o encurtamento de distâncias.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

