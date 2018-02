Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento de 15 km na descida ao litoral

Já a subida em direção à capital paulista é realizada somente por três pistas da Imigrantes - Foto: Estadão

Os motoristas que se dirigem na manhã deste sábado (10) às cidades da Baixada Santista estão enfrentando 15 quilômetros de congestionamento na rodovia dos Imigrantes devido ao excesso de veículos.

O tráfego está congestionado dez quilômetros antes e cinco depois da praça de pedágios. Na rodovia Anchieta, os motoristas também enfrentam congestionamento de seis quilômetros para passar pelo trecho dos pedágios no sentido litoral. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, os motoristas voltam a encontrar congestionamento entre os quilômetros 264 e 248, também por causa do excesso de veículos, segundo a Ecovias, concessionária que administra as estradas.

A Operação Descida montada pela concessionária para o feriado de carnaval liberou sete pistas - sul e norte da rodovia Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes - para as viagens ao litoral. Já a subida em direção à capital paulista é realizada somente por três pistas da Imigrantes.

Desde quinta-feira (7), mais de 214 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista.