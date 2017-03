Marcadas para começar na segunda-feira, 6, as aulas no câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) só terão início nesta terça-feira, 7. O centro universitário foi incluído no rodízio de água que atinge atualmente Brasília. Para evitar outras suspensões, a UnB promete medir gastos e rever atividades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

