Rodízio emergencial deixa áreas de Brasília sem água por 48 horas

Um rodízio emergencial neste final de semana deixa áreas do Distrito Federal sem abastecimento de água por dois dias, de acordo com nota divulgada hoje (22) pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A empresa está enfrentando dificuldades para abastecer a população de Brazlândia, cidade satélite que fica a 36 quilômetros (km) do centro de Brasília.

De acordo com a nota, no principal córrego de abastecimento da região, o Barrocão, que também é utilizado para irrigação de agricultura, a Caesb sofreu redução de 30 litros por segundo (l/s) na captação de água, que estava em torno de 70 l/s para cerca de 40 l/s.

"Com essa vazão, a Caesb não consegue acionar nenhuma das duas bombas, que são utilizadas para garantir o abastecimento da região", diz o texto. A outorga concedida pela Adasa para a Caesb captar e abastecer toda a cidade de Brazlândia é de 104 l/s.

Devido à situação, a Caesb começou a fazer um rodízio emergencial em algumas áreas, suspendendo o abastecimento de algumas ao meio-dia de sexta-feira (20), com previsão de retorno hoje à noite. Outras áreas foram fechadas às 18h de ontem (21), com previsão de retorno amanhã (23) à noite.

"A Caesb alerta para a necessidade de se continuar a exercer um consumo consciente e adequado da água de forma a manter e ajudar na melhoria do sistema como um todo", ressalta a companhia.

Rodízio prolongado

Devido à falta de chuvas no DF, na sexta-feira (20) a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) autorizou a ampliação do racionamento no Distrito Federal das atuais 24 horas de suspensão de abastecimento para 48 horas.

A Caesb afirma que a medida não será aplicada imediatamente e que a população será notificada com antecedência. Apesar da Caesb tentar ao máximo adiar o início desse sistema de rodízio, há a possibilidade de que a suspensão de abastecimento de dois dias seja estendida a todo o DF.

A suspensão desse final de semana ainda não faz parte do plano de 48 horas que ainda será encaminhado para a aprovação da Adasa amanhã.

Veja as áreas suspensas em Brazlândia:

– Vila São José 35 a 58, Setor Veredas 03 a 06, Setor Norte Quadras 02 e 12, Áreas Especiais e Setor de Oficinas. Nestas áreas, o abastecimento foi fechado ao meio dia de sexta-feira. Previsão de abertura para a noite de hoje, com estabilização ao longo da noite.

– Setor Sul: Quadras 01, 02 e 04; AE 01; Setor Norte Quadras 01, 03, 04, 06, 07, 08 e 10; entrequadras 02/04 e 06/08;

– Bairro Veredas: quadras 01, 02, 03 (conjs. A, B, C, D) e 04 (conjs. A, B, C, D, E e L);

– Setor Tradicional: Qds 01 a 29; AEs 01 a 07.

– Setor de Oficinas

Nestas áreas, o abastecimento foi suspenso às 18h do dia de ontem (21), com previsão de retorno para a noite de amanhã (23). A estabilização da rede ocorrerá ao longo da noite.