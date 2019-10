Rodada do conhecimento: ressarcimento e complemento do ICMS ST

Campo Grande (MS) – A Rodada do Conhecimento do mês de outubro traz aos servidores da Receita Estadual a palestra Ressarcimento e complemento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no regime de Substituição Tributária (ICMS ST).

De acordo com o coordenador da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual, auditor fiscal Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, a palestra será ministrada pelos servidores Marcio Verbisck, Fabio José de Albuquerque e Vicente Bezerra e vai tratar da prestação da informação pelos contribuintes e análise do Fisco.

“Será oferecido aos participantes um panorama atual do Ressarcimento/Complemento do ICMS-ST no Mato Grosso do Sul, preenchimento dos dados em sistema próprio e na Escrituração Fiscal Digital (EFD), bem como uma visão geral de como esses casos devem ser analisados”, explica Esaú.

Os interessados devem se inscrever até o dia 29 de outubro pelo e-mail (capacitação@fazenda.ms.gov.br) de confirmação de participação ou entrar em contato pelo telefone (67) 3318-3120.

A palestra será realizada no dia 30 de outubro, a partir das 8h, no auditório da Superintendência de Gestão da Informação (SGI). A Rodada do Conhecimento é um programa permanente, mensal e tem como proposta trazer aos servidores fazendários assuntos relacionados à atividade da secretaria.

Diana Gaúna – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz)