Rodada decisiva em Bataguassu fecha as 18 equipes para a 3ª fase da Copa Assomasul

A sexta e última etapa da 2ª fase da Copa Assomasul de futebol, sábado (2), na cidade de Bataguassu, será decisiva para se conhecer as 18 equipes classificadas para a próxima fase da competição que está em sua 14ª edição.

Participam da rodada do fim de semana, além do time da casa, as equipes representantes dos municípios de Taquarussu, Paranhos, Douradina e Porto Murtinho.

O confronto definirá mais três equipes para a 3ª fase do maior campeonato amador do Centro Oeste e que vão se juntar as 15 que já asseguraram suas vagas, que são Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Jardim, Bandeirantes, Maracaju, Bela Vista, Itaquiraí, Sidrolândia, Juti, Sete Quedas, Antonio João, Rochedo e Batayporã.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fábio Eduardo da Silva, observa que a equipe de Bataguassu composta por servidores públicos municipais retomou aos treinamentos na última terça-feira (22), para enfrentar os adversários.

Ele lembra que para receber o evento, a Prefeitura, por meio da Semel, promoveu a pintura externa das arquibancadas e melhorias no gramado.

O atual presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, convida antecipadamente toda a população do município para prestigiar o evento.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.

