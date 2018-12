Roda de conversa abre Semana dos Direitos Humanos

O evento, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, marcou o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência - Divulgação/PMCG

Uma roda de conversa realizada no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (ISMAC) abriu a Semana Municipal dos Direitos Humanos na última segunda-feira (3). O evento, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, marcou o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência quando foi discutida a temática: teorias e práticas de inclusão e acessibilidade na sociedade. A Semana prossegue com seminários, palestras e encerra com o Prêmio Direitos Humanos.

O subsecretário, Ademar Júnior, salienta que a Semana traz um conjunto de ações de empoderamento de todos os grupos sociais. “A Semana faz alusão às questões que envolvem pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos, LGBT, igualdade racial, indígenas, pessoas em situação de rua e direitos violados”, explicou.

Durante toda esta semana estarão sendo realizadas diversas ações, por meio de palestras, seminários, rodas de conversa, com a finalidade de promoção e garantia dos Direitos Humanos, debatendo a promoção e a defesa da cidadania e o fortalecimento das políticas públicas aplicadas à população em maior vulnerabilidade social.

Estarão sendo discutidos assuntos como a inclusão social, promoção da igualdade, enfrentamento à discriminação e integração dos povos considerando o reconhecimento de suas culturas e valores.