Rocinha registra novo tiroteio nesta segunda-feira

A Polícia Militar informou que hoje (2) pela manhã policiais do Batalhão de Choque que faziam patrulhamento na localidade conhecida como 199, na parte baixa da comunidade da Rocinha, trocaram tiros com um homem armado de pistola. Na troca de tiros ninguém ficou ferido e o homem conseguiu fugir. Nenhum material foi apreendido na ação.

Em outro ponto da comunidade, militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam uma granada e algumas balas de fuzil. Ontem (1º), também houve confronto entre criminosos e a polícia na comunidade.

Desde a última sexta-feira (29), 500 homens da tropa de elite da PM patrulham a comunidade depois que os homens das Forças Armadas deixaram a Rocinha, após uma semana de ocupação.

A Rocinha é considerada uma das maiores favelas do Rio. Localizada na zona sul, compreende os bairros da Gávea e São Conrado. Por meio da Mata Atlântica, também tem ligação com os bairros do Horto Florestal e do Jardim Botânico e o Maciço da Tijuca, onde fica a Floresta da Tijuca. Pela mata fechada, os criminosos podem chegar também aos morros do Borél e Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio, que ficam no outro extremo da cidade.





