Rocinha em 39 suspeitos mortos em confrontos desde setembro

Com a morte de um homem em troca de tiros com policiais militares na Rocinha na noite de sexta-feira, 2, chegou a 39 o número de suspeitos mortos apenas na favela da zona sul do Rio desde setembro. A média é de duas mortes por semana. Um policial militar e uma turista espanhola também morreram após serem baleados na região no mesmo período. Outras 84 pessoas foram presas, e 19 menores, apreendidos.

Além dos suspeitos baleados, nos últimos meses a Rocinha registrou oito policiais e 10 moradores feridos durante trocas de tiros entre PMs e traficantes ou mesmo entre grupos rivais.

Os números são da Polícia Militar, e o levantamento teve início em 18 de setembro do ano passado, quando a PM passou a fazer operações quase diárias no morro. Na data, começaram os confrontos entre facções rivais pelo controle do tráfico na Rocinha.

Segundo a PM, nos últimos quatro meses 36 fuzis, três submetralhadoras, seis espingardas calibre 12 e 55 pistolas foram apreendidos na favela. Também foram recolhidos pela Polícia Militar cinco simulacros de fuzis e três de pistola. Além disso, 61 granadas e artefatos explosivos e mais de duas toneladas de drogas foram encontrados.